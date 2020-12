Królowa Elżbieta: W święta wielu chce się tylko przytulić

W swoim tradycyjnym, wcześniej nagranym przemówieniu do narodu z okazji Bożego Narodzenia, 94-letnia królowa wielokrotnie mówiła o nadziei na przyszłość. Przyznała jednocześnie, że miliony Brytyjczyków nie będą mogły w tym roku zorganizować swoich tradycyjnych spotkań rodzinnych.

Epidemia spowodowała, że również brytyjska królowa musiała zmienić swoje świąteczne plany. Boże Narodzenie spędziła na zamku Windsor ze swoim mężem, 99-letni księciem Filipem.

Tradycyjnie każdego roku rodzina królewska spotykała się w posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii.

- Co ciekawe, rok, który z konieczności trzymał ludzi z dala od siebie, pod wieloma względami zbliżył nas do siebie - mówiła królowa komentując historie ludzi, którzy zgłosili się do udzielenia pomocy innym osobom w potrzebie.