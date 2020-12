Lockdown Berlina. Zamknięte będą szkoły i sklepy

- Musimy zamknąć handel detaliczny. Poza sprzedażą żywności, wszystkie inne sklepy muszą być zamknięte do 10 stycznia, nie ma innego rozwiązania - powiedział w czwartek burmistrz Berlina.

Michael Müller dodał, że drugim problemem jest liczba kontaktów w szkołach. - Musimy tego uniknąć - zapowiedział.

Zaproponował, aby ferie świąteczne przedłużyć do 10 stycznia. Inna propozycja to powrót do szkół 4 stycznia, ale formie zdalnej.