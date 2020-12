Rzecznik MZ zaniepokojony. "Polacy nie chcą się testować na koronawirusa"

- Liczby od wtorku do soboty będą liczbami większymi. Spodziewamy się, że będą się utrzymywały na poziomie 12-13 tys. - mówił. - Nie przewidujemy, żeby to był drastyczny ruch ani w górę, ani w dół, choć oczywiście wszystko może się zdarzyć, bo wszystko zależy od tego, jak będziemy się zachowywali w okresie przedświątecznym, kiedy liczba naszych aktywności niestety rośnie - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Andrusiewicz przekazał, że do resortu dochodzą sygnały, że osoby z objawami zbliżonymi do COVID nie chcą udawać się do lekarzy i na testy, "żeby nie wpaść w izolację, ale także żeby cała rodzina nie wpadła w kwarantannę przed świętami". - Apel: szanowni państwo, zachowajmy się bardzo odpowiedzialnie, żeby te święta nie były przyczynkiem do drastycznego wzrostu zakażeń i nie były przyczynkiem do zakażenia naszych najbliższych, szczególnie mówię tu o osobach starszych - powiedział.

- Niestety, te sygnały niepokojące są, że odwlekamy wizytę u lekarza bądź u lekarza pojawić się nie chcemy i nie chcemy się przetestować. Apel: zachowajmy się odpowiedzialnie, żebyśmy po świętach wrócili do normalnej rzeczywistości, w której liczby zakażeń może nie spadną, ale będą przynajmniej na obecnym poziomie - kontynuował Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia zaznaczył, że w Niemczech rośnie liczba zakażeń, a władze wprowadzają "tzw. twardy lockdown". - Jeżeli nie chcemy się szykować na taki twardy lockdown, czyli zamknięcie dużej sfery gospodarki, musimy zachować się odpowiedzialnie - oświadczył.

Wojciech Andrusiewicz przekazał także, że w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciwko SARS-CoV-2 do NFZ zgłosiło się blisko 6 tys. podmiotów, które zadeklarowały utworzenie ponad 8 tys. punktów szczepień. Według złożonych deklaracji, szczepienia miałyby być wykonywane przez 8 319 zespołów szczepiennych.