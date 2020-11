Prezydent Duda: Wyzdrowiałem, oddaję osocze

- Wyzdrowiałem, oddaję osocze i wszystkich was ozdrowieńców do tego zachęcam. Przyszedłem dzisiaj tutaj do poradni krwiodawstwa po to właśnie, aby to osocze oddać - powiedział prezydent w nagraniu, które w poniedziałek po południu zostało opublikowane na jego koncie na Twitterze.

Oddałem osocze i wszystkich Was, ozdrowieńców, do tego zachęcam! Wielu ludzi potrzebuje naszej pomocy! pic.twitter.com/JJaRPRXvDH — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 23, 2020

- Chciałem wszystkich państwa z całego serca zachęcić, wszystkich ozdrowieńców tak jak ja, do tego, aby sprawdzili czy te przeciwciała posiadają, czy nie, a jeżeli posiadają to, jeżeli będzie ku temu zgoda służb medycznych, oddali swoje osocze. Po to, żeby pomagać innym - zaapelował Andrzej Duda.