Koronawirus w Polsce: W październiku trzy razy więcej przypadków niż do września

Należy zaznaczyć, że z tygodnia na tydzień rośnie liczba badanych próbek. We wrześniu wykonywano średnio 20 614 testów dziennie, w październiku - 44 974. Z danych Ministerstwa Zdrowia z 26 października wynika, że przy uwzględnieniu liczby mieszkańców od początku epidemii najwięcej próbek bada się w województwie mazowieckim (17 068 na 100 tys. osób), najmniej - w podkarpackim (3 781). Dla całej populacji wartość ta wynosi 11 418.

W ciągu 30 dniu września Ministerstwo Zdrowia poinformowało łącznie o 24 142 nowych, potwierdzonych testami przypadkach SARS-CoV-2. W trwającym o jeden dzień dłużej październiku nowych zakażeń było 271 217, a zatem 11,2 razy więcej. Średnio dziennie we wrześniu wykrywano 805 przypadków, w październiku - 8 740 (10,86 razy więcej).

W zakończonym w sobotę miesiącu także średnia dzienna liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 była znacznie (6,38 razy) wyższa niż w poprzednim miesiącu. Resort zdrowia informował o 473 zgonach we wrześniu i 3 122 w październiku (wzrost o 560 proc.)

Od końca września do końca października liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła o ponad 197 tys., czyli o 1 023 proc.

W ciągu miesiąca liczba zakażonych koronawirusem pacjentów wymagających respiratorów wzrosła ze 152 do 1 305.

30 września resort informował, że w polskich szpitalach zajętych jest 2 481 łóżek "covidowych". Ostatniego dnia października wartość ta wynosiła 16 144. Oznacza to, że w ciągu miesiąca liczba pacjentów zakażonych koronawirusem wzrosła o 550 proc. Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby hospitalizowanych z COVID-19 władze podjęły decyzję o budowie szpitali tymczasowych. Niedawno premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w Polsce będzie 40 tys. łóżek "covidowych" - obecnie są 24 483.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.