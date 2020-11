Artyści protestują spacerem

Postulaty są następujące:

1. Powrót do minimum 50 proc. frekwencji podczas wszelkich wydarzeń kulturalnych.

2. Zwolnienie z ZUS-u od marca 2020 r. do końca pandemii dla samozatrudnionych ludzi kultury i sztuki (nie wyłącznie artystów, ale wszystkich zawodów współtworzących wydarzenia kulturalne).

3. Rekompensaty dla wszystkich artystów na samozatrudnieniu i freelancerów w wysokości 80 proc., wyliczone na podstawie średniej miesięcznej za rok 2019.



Przykład – jeśli średnio z artystycznych umów czy faktur w zeszłym roku dochód wyniósł np. 5000 zł netto na miesiąc, to za każdy miesiąc od kwietnia, kiedy dochód był mniejszy przysługuje wyrównanie do 80 proc. z tych 5000, czyli jeśli dochód np. we wrześniu 2020 wyniósł 1500 zł, to rząd dopłaca 80 proc. z 3500 zł. Jeśli natomiast z powodu pandemii przychód wyniósł 0 zł to analogicznie 80 proc. z 5000 zł.

4. Powstanie Krajowej Rady Artystów Polskich, czyli demokratycznie wybieranego ciała, które zostanie usankcjonowane prawnie przez Sejm i będzie ciałem z inicjatywą ustawodawczą oraz będzie aprobować lub odrzucać wszelkie ustawy dotyczące szeroko pojętej branży artystycznej.

5. Debata nad kartą artysty i stworzenie skutecznej ochrony środowiska artystycznego.

6. Wyegzekwowanie opłat za treści audio-video od zagranicznych nadawców.