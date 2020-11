Morawiecki: Dziś pierwszy pacjent trafi do szpitala na Stadionie Narodowym

- Przeznaczyliśmy wszystkie siły i środki, by zwiększać bazę szpitalną, bazę łóżkową - powiedział w czwartek premier na konferencji prasowej na terenie tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szef rządu podziękował pracownikom służby zdrowia za zaangażowanie.

- Nigdy w historii ostatnich lat przynajmniej, tak wiele osób nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym - medykom, lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom i wszystkim pracownikom służby zdrowia. Z tego miejsca, ze Stadionu Narodowego, który staje się Szpitalem Narodowym, szpitalem, w którym będzie ponad tysiąc miejsc, ok. 1 200 miejsc, kilkadziesiąt respiratorów, kardiomonitorów i wiele innego sprzętu postawionego tutaj w ciągu niecałych trzech tygodni - z tego miejsca trzeba powiedzieć bardzo głośno: dziękujemy - oświadczył.

- Dziękujemy wszystkim wam, drodzy medycy, za to, że jesteście przy ludziach, przy pacjentach, bo dzięki wam czujemy się bezpieczni. Przejdziemy razem przez tę trudną pandemię, przez ten trudny czas - dodał.

- Rozumiemy coraz lepiej, że to jest wspólny cel: zwalczyć epidemię. Stąd decyzje, które podjęliśmy wczoraj - mówił. Odniósł się w ten sposób do kolejnych obostrzeń, które zostały ogłoszone w środę, czyli do przedłużenia nauki zdalnej oraz objęcia nią uczniów klas 1-3, ograniczenia działalności sklepów w galeriach handlowych, zaostrzenia limitu osób mogących przebywać w kościołach i mniejszych sklepach, zamknięcia placówek kultury i ograniczenia działalności hoteli.

Zdaniem Morawieckiego, te decyzje pozwolą na ograniczenie mobilności obywateli i zmniejszenia liczby kontaktów. - Przed nami ostatni krok, który, jeśli będzie konieczny, wdrożymy za siedem do czternastu dni - narodowa kwarantanna - powiedział premier, który w środę nazwał takie rozwiązanie "całkowitym lockdownem". - Ale być może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę - dodał.