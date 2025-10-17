Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie jest między innymi nakłonienie przywódcy USA do sprzedaży pocisków Tomahawk jego krajowi. Rakiety te pozwoliłyby ukraińskiej armii na atakowanie celów głęboko wewnątrz Rosji.

Pojawiły się już pierwsze informacje na temat wizyty ukraińskiego polityka w Waszyngtonie.

Spotkanie Trump-Zełenski w Waszyngtonie

Jak podaje BBC, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył już do Białego Domu, gdzie został przywitany przez Donalda Trumpa.

Politycy omawiać będą w Gabinecie Owalnym wczorajszą rozmowę telefoniczną Trumpa z Putinem. Eksperci zaznaczali wcześniej, że wynik dyskusji przywódców Rosji i USA może mieć istotne znaczenie dla piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim.