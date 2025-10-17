Aktualizacja: 17.10.2025 19:41 Publikacja: 17.10.2025 19:32
Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie jest między innymi nakłonienie przywódcy USA do sprzedaży pocisków Tomahawk jego krajowi. Rakiety te pozwoliłyby ukraińskiej armii na atakowanie celów głęboko wewnątrz Rosji.
Pojawiły się już pierwsze informacje na temat wizyty ukraińskiego polityka w Waszyngtonie.
Jak podaje BBC, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył już do Białego Domu, gdzie został przywitany przez Donalda Trumpa.
Politycy omawiać będą w Gabinecie Owalnym wczorajszą rozmowę telefoniczną Trumpa z Putinem. Eksperci zaznaczali wcześniej, że wynik dyskusji przywódców Rosji i USA może mieć istotne znaczenie dla piątkowego spotkania Trumpa z Zełenskim.
Tematem rozmów Zełenskiego i Trumpa ma być również plan dalszych działań w związku z trwającą wojną na Ukrainie.
Amerykańskie media podają, że spotkanie polityków ma potrwać dwie godziny. Prezydent Trump opuści później Biały Dom i uda się do Palm Beach na Florydzie.
Już wcześniej zapowiadano, że jednym z tematów rozmów miała być ewentualna sprzedaż pocisków kierowanych Tomahawk. Trump zasugerował w czwartek – po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem – że nie dojdzie do sprzedaży rakiet. Polityk zaznaczał że jego kraj ich potrzebuje i nie może wyczerpywać swoich zapasów. – Stany Zjednoczone mają wiele pocisków manewrujących Tomahawk, ale są one potrzebne nam do zapewnienia własnej zdolności obronnej – mówił Trump. – Mam na myśli to, że nie możemy wyczerpywać zapasów naszego kraju. To bardzo ważne rakiety – potężne, precyzyjne i dobre, ale my też ich potrzebujemy, więc nie wiem, co możemy w tej sprawie zrobić – zaznaczał prezydent USA.
Na pytanie, czy Putin próbował przekonać go, by nie przekazywał Ukrainie Tomahawków, Trump odparł: „Oczywiście. A co myślicie? Że powie: »Proszę, sprzedajcie te rakiety, byłbym bardzo wdzięczny?«”. Według prezydenta USA Putinowi „nie spodobał się pomysł” dostaw pocisków manewrujących dla Ukrainy, ponieważ „nikt nie chce, by do niego strzelano Tomahawkami”.
Zełenski – komentując rozmowę telefoniczną Trumpa i Putina – stwierdził, że Moskwa „spieszy się z wznowieniem dialogu, ledwo usłyszawszy o Tomahawkach”. Podkreślił też, że wobec Rosji może zadziałać jedynie „język siły”.
Po zakończeniu rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zapewniał, że rozmowa była „bardzo owocna”. „Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie, o czym – jak powiedział – ludzie marzyli przez wieki. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą” – napisał prezydent USA.
Po rozmowie z Putinem Trump przekazał też, że w najbliższym czasie – najpewniej w ciągu dwóch tygodni – dojdzie w Budapeszcie do spotkania polityków. Premier Węgier Viktor Orbán, który sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i utrzymuje ciepłe stosunki z Rosją, nazwał spotkanie Trumpa z Putinem „wspaniałą wiadomością dla miłujących pokój ludzi na świecie”, dodając, że Budapeszt jest „gotowy” na przyjęcie przywódców.
Władimir Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny od marca 2023 r. Sąd w Hadze wydał nakaz aresztowania, który w praktyce oznacza, że każde z państw stron Statutu rzymskiego (dokument założycielski MTK) powinno na swoim terytorium ten nakaz wykonać.
Nie należy spodziewać się, że na Węgrzech dojdzie do zatrzymania Putina. Władze Węgier odmówiły w tym roku zatrzymania premiera Izraela Beniamina Netanjahu, który również jest poszukiwany przez MTK w związku z zarzutami o zbrodnie przeciwko ludzkości w konflikcie w Strefie Gazy. Orbán zapowiedział w kwietniu, że jego kraj rozpocznie proces wycofywania się z Trybunału.
Administracja Trumpa nałożyła sankcje na głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karima Khana, kilku sędziów MTK oraz dwóch jego zastępców. Trump oskarża Trybunał o „nielegalne i bezpodstawne działania” wymierzone w USA i Izrael. Trump wcześniej nałożył sankcje na poprzedniczkę Khana, Fatou Bensoudę, podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Administracja Joe Bidena później te sankcje zniosła.
Rosja również odrzuca jurysdykcję Trybunału i wydała nakaz aresztowania dla Khana oraz sędziego MTK, który podpisał nakaz aresztowania Putina.
Putin podróżował już za granicę od czasu wydania nakazu w 2023 r. , w tym do Mongolii – państwa będącego członkiem MTK. Odwiedził także Chiny i Koreę Północną, które nie należą do Trybunału.
