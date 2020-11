Małopolska: Respiratory z ARM nie spełniają standardów Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Respiratory, które trafiają do małopolskich szpitali z Agencji Rezerw Materiałowych, są słabe jakościowo. Mają tylko jeden przewód oddechowy, co oznacza, że każdy z aparatów może być użyty tylko dla jednej osoby. Koszt obsługi po każdym pacjencie to aż 600 zł.