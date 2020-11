Premier Morawiecki: Szczepionka na koronawirusa będzie dla chętnych

Na poniedziałkowej konferencji prasowej szef rządu odniósł się do doniesień o postępach w pracach nad jedną ze szczepionek na koronawirusa. Uznał je za bardzo dobrą wiadomość.

Jak Polska przygotowała się do uczestnictwa w możliwości odbioru szczepionek? - Chcę potwierdzić, że mamy razem z innym krajami UE równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji - oświadczył Mateusz Morawiecki.

- W środę planowane jest podpisanie umowy na dostawy konkretnych szczepionek - dodał.

Premier mówił o umowach z dziewięcioma firmami opracowującymi szczepionki na koronawirusa.

- Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów (dawek) szczepionek - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki apelował o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń i zaleceń sanitarnych.

Przekazał, że rząd pracuje nad systemem dystrybucji szczepionek na koronawirusa. Oświadczył, że szczepienia będą dostępne dla chętnych.