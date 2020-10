Będzie rządowe wsparcie dla sprzedawców zniczy

Z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec polski rynek zniczy warty jest ok. 1 mld zł. Co roku kupujemy co najmniej 300 mln sztuk – najwięcej w okolicach właśnie Wszystkich Świętych.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że handlowcy spod cmentarzy będą mogli liczyć na rządowe wsparcie. „W związku z decyzją dot. zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu” - zapowiedział na Twitterze.