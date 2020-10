Od piątku Francja wprowadza drugi lockdown

W ciągu ostatnich kilku tygodni Francja odnotowywała dziesiątki tysięcy nowych zakażeń każdego dnia. Obecnie dochodzi do ponad 380 nowych zachorowań tygodniowo na 100 000 osób.

We wtorek poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zmarło 523 pacjentów. To najwyższy wynik od od kwietnia. Oznacza to również, że od początku epidemii zmarło 35 541 osób. Więcej ofiar epidemii było tylko w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Najnowsze dane wskazują, że w ciągu ostatniej doby doszło do 36 437 zakażeń we Francji. We wtorek nowych przypadków było 33 417.