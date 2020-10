Trump o swoim synu: Był zakażony, a chwilę potem nie był

- Ponieważ są młodzi i ich układ odpornościowy jest silny i pokonują to (COVID-19 - red.). On (Barron - red.) jest wolny (od zakażenia) - dodał.

- Test u Barrona dał wynik pozytywny. Minęły dwie sekundy i Barron jest już zdrów. Test dał u niego wynik negatywny. Ponieważ tak to jest. Ludzie mają to i to mija. Niech dzieci wrócą do szkół, musimy sprawić, by dzieci wróciły do szkół - mówił Trump w Des Moines.

Trump stara się przekonywać władze stanowe do otwierania szkół i powrotu do normalności w edukacji, ale związki nauczycieli sprzeciwiają się takiej strategii przekonując, że nauczyciele mogą zakazić się od uczniów.

USA są najciężej dotkniętym przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 krajem świata. Liczba zakażeń wykrytych w USA wyniosła jak dotąd 7909035, a liczba zgonów na COVID-19 - 216639.