"8099 zakażeń, a Karczewski rusza do walki z armią jabłek"

W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 8099 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - po raz pierwszy od początku epidemii w Polsce dobowa liczba wykrywanych zakażeń przekroczyła 8 tysięcy.

"W dniu, w którym Prezydent Duda przewidywał wypłaszczenie się pandemii, mamy rekordowe 8099 nowych zakażeń" - pisze na Twitterze europoseł PO Andrzej Halicki wspominając wypowiedź prezydenta sprzed kilkunastu dni (prezydent mówił, że po wzroście liczby zakażeń w połowie października powinno dojść do wypłaszczenia krzywej zakażeń).

"A Karczewski do walki z wirusem przystępuje z armią jabłek. XXI wiek. Polska-PiS" - dodaje Halicki nawiązując do porannej wypowiedzi byłego marszałka Senatu. Karczewski w RMF FM mówił m.in. że "zachęca do jedzenia owoców, aktywności fizycznej". - Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora - przekonywał.