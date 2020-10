6,5 tys. książek Cuomo w trumnie wystawionej przed domem opieki

Jak informuje „The New York Post”, z powodu COVID-19 zmarło już około 6,5 tys. osób, które przebywały w domach opieki w stanie Nowy Jork. Wielu obwinia za to gubernatora Andrew Cuomo, który w marcu wydał polecenie mówiące, że chorzy na COVID-19 pensjonariusze mają być przyjmowani do placówek z powrotem, gdy ich sytuacja zdrowotna pozwoli na zwolnienie ich ze szpitala. Wiele osób ostrzegało wówczas, że może skończyć się to tragedią, ze względu na to, że pracownicy domów opieki nie mają wystarczającej liczby środków ochrony takich jak testy, czy możliwość odizolowania chorych. Z tego pomysłu Cuomo wycofał się 11 maja, nakazując szpitalom, aby przeprowadzały testy zwalnianym z placówek medycznych pensjonariuszom.

