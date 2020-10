"Gorszy niż Moria". Uchodźcy krytycznie o nowym obozie

Miesiąc po pożarze, który niemal doszczętnie zniszczył obóz Moria, pozostawiając blisko 13 tys. osób bez dachu nad głową, uchodźcy są dalecy od zadowolenia z warunków panujących w nowym, mniejszym obiekcie w pobliżu.

- Nowy obóz jest gorszy od Morii - mówi 17-letni Murtaza z Afganistanu. - Tam są tylko namioty. Nie ma lekarstw, nie ma prądu do gotowania, nikt nie wie, co się stanie, gdy zacznie padać - dodaje.

Uchodźcy nie mają dostępu do bieżącej wody. Jest im dostarczana ciężarówkami. Kąpią się i piorą swoje ubrania na pobliskich plażach. Władze zapewniają, że na miejscu jest dostęp do toalet, ale zdaniem mieszkańców są one zawsze brudne, dlatego wiele osób woli do tego celu korzystać z morza.

- Nie mamy żadnych pryszniców, ani wystarczającej ilości toalet. Chcę wrócić do domu - mówi Ibrahim, azylant z Burundi. Jak wielu innych, stracił swój dobytek w pożarze Morii.

Aby uzupełnić zapasy żywności, muszą chodzić do najbliższego supermarketu. Ich obecność nie podoba się natomiast okolicznym mieszkańcom.

W związku z pożarem aresztowano sześciu młodych Afgańczyków. Zaprzeczają, by mieli związek z podpaleniem.