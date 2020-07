Prof. Simon: Wirus w odwrocie? Ktoś premierowi coś źle napisał fot. mat.pras.

- Albo to jest fake news, albo ktoś mu coś źle napisał. Niech się premier zajmie tym na czym się zna - powiedział prof. Krzysztof Simon. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu komentował w ten sposób zachęty Mateusza Morawieckiego do „tłumnego” udziału w wyborach, szczególnie seniorów. Szef rządu niedawno przekonywał że koronawirusa już nie trzeba się bać, „bo jest w odwrocie”.