Wirus w Pekinie: Władze szukają 200 tys. osób

Dwa zakażenia wykryte w Pekinie w ubiegły czwartek były pierwszymi lokalnymi zakażeniami koronawirusem w stolicy Chin od niemal dwóch miesięcy.

Targowisko Xinfadi zostało zamknięte, podobnie jak 11 osiedli położonych w pobliżu targowiska, które zostały objęte kwarantanną.

Xu Ying, urzędnik z Pekinu zapowiedział, że władze chcą dotrzeć do wszystkich osób, które odwiedziły targowisko po 30 maja. - Będziemy pukać do ich drzwi, dzwonić do nich albo kontaktować się z nimi przez WeChat i inne aplikacje - zapowiedział.

Wszystkie te osoby mają zostać poddane kwarantannie, przeprowadzi się u nich też testy na obecność koronawirusa.

Na targowisko Xinfadi trafia codziennie 18 tys. ton warzyw i 20 tys. owoców - podają chińskie media państwowe. W związku z zamknięciem targowiska władze podejmują kroki, które mają uchronić mieszkańców przed kłopotami z zaopatrzeniem w żywność.