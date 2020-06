Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "chciał zakazić się koronawirusem, aby ludziom było lżej”

Wołodymyr Zełenski miał zaproponować, że zakazi się koronawirusem i zostanie poddany izolacji. - Żeby ludzie rozumieli, że to jest straszne, że można zachorować. Przejdę przez to, pokażę - stwierdził prezydent Ukrainy w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda. - Chciałem przez to przejść, żeby ludziom było łatwiej. Zasugerowałem swoim ludziom: Zachoruję. Będę odizolowany, ale będę normalnie żył. Aby ludzie zrozumieli, że to przerażające, możesz zachorować, źle się czuć. Pokażę to, aby ludzie zrozumieli, że to nie jest plaga. Na samym początku był okropny moment, gdy ludzie myśleli, że wszyscy umrzemy - dodał.

