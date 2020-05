Szwecja: Opozycja chce zbadania reakcji kraju na epidemię

Umiarkowana Partia Koalicyjna i Szwedzcy Demokraci zapowiedzieli, że chcą, aby prace komisji rozpoczęły się przed wakacjami.

Premier Stefan Lofven wielokrotnie wyrażał poparcie dla powołania komisji, ale powiedział, że powoła ją po zakończeniu pandemii.

W kraju było szerokie porozumienia w kwestii łagodniejszego podejścia do epidemii, ale większość partii zgodziła się co do potrzeby zbadania zarządzania kryzysowego rządu.