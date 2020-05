Szumowski: Krzywa zakażeń w Polsce zaczyna spadać

- Mamy dobre sygnały z pozostałych obszarów Polski (poza Śląskiem - red.). Tam liczba zakażeń jest naprawdę bardzo niewielka. To skłania nas. by przedstawić trzeci etap odmrażania gospodarczego - powiedział premier. Poinformował, że zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w reżimie sanitarnym będą mogły funkcjonować od 18 maja.

- Będzie można korzystać z hal i sal sportowych, z pewnym ograniczeniem co do liczby osób - mówił Morawiecki.

"U fryzjera nie może być czynnej poczekalni"

Odnosząc się do sytuacji na Śląsku powiedział, że wszyscy górnicy z pięciu kopalń, gdzie stwierdzono ogniska koronawirusa, zostali przebadani pod kątem SARS-CoV-2, a teraz trwa badanie osób, które miały z nimi kontakt.

- Gdyby oddzielić to ognisko, Śląsk byłby obszarem, województwem, które miałoby całkowicie normalną krzywą na tle Polski, krzywą, która jest już krzywą zaczynającą spadać. Jeżeli popatrzymy na województwo mazowieckie, wskaźnik (transmisji wirusa - red.) R wynosi ok. połowy. Na Śląsku - uwzględniamy to ognisko - jest powyżej jedności - mówił Szumowski. - Ale gdyby nie to ognisko, które szybko zlokalizowaliśmy, mielibyśmy kilkanaście do kilkudziesięciu nowych osób zakażonych na Śląsku - dodał.

Odnosząc się do wskaźników świadczących o sytuacji epidemicznej w kraju minister Szumowski powiedział, że wskaźnik R mówiący, ile osób zaraża jedna osoba zakażona "w tej chwili" w Polsce spadł poniżej 1. - Czyli zaczynamy być w tendencji spadkowej w epidemii - podkreślił.

Minister zaapelował o przestrzeganie ograniczeń. - Choćby takich, że w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych nie może być czynnej poczekalni. Nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych. Umawiajmy się na konkretną godzinę - powiedział. Dodał, że jeśli chodzi o rozwój sytuacji epidemicznej bardzo duży zależy od obywateli.