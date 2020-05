Nieoficjalnie: Hiszpania nie otworzy granic do lipca

Hiszpania - kraj z trzecią największą liczbą wykrytych zakażeń koronawirusem na świecie (po USA i Rosji) oraz z czwartą największą liczbą zgonów (po USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech) nie chce zbyt szybko otwierać granic, by uniknąć pojawienia się drugiej fali epidemii koronawirusa - podaje Reuters.

Granice lądowe Hiszpanii (z Francją i Portugalią) są zamknięte od połowy marca.

W ostatnim czasie - w związku ze spadkiem liczby dobowych zgonów i nowych zakażeń - Hiszpania zaczęła łagodzić wprowadzone obostrzenia, ale jednocześnie wprowadziła obowiązkową dwutygodniową kwarantannę dla osób przybywających do Hiszpanii spoza jej granic i w praktyce zamknęła granice dla ruchu morskiego i lotniczego, by uniknąć "importu" zakażeń.

Zamknięcie granic miało obowiązywać do 24 maja, ale może być przedłużone. Źródła, na które powołuje się Reuters twierdzą, że tak się właśnie stanie - pomimo tego jak ważną rolę w budżecie Hiszpanii odgrywa turystyka.

- Kiedy osiągniemy nową normalność, możemy zacząć otwierać granice z krajami strefy Schengen, rozmawiamy o otwarciu tych granic na początku lipca - twierdzi jeden z informatorów Reutersa.

Informacje te potwierdza drugie ze źródeł.

Rząd Hiszpanii rozważa wprowadzenie obowiązkowych badań dla przybyszów spoza granic po ich otwarciu.

Turystyka odpowiada za ok. 12 proc. PKB Hiszpanii. Co roku kraj przyciąga ok. 80 mln zagranicznych turystów.