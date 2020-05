Wietnam: Walka o życie Brytyjczyka. Ludzie oferują mu płuca

W związku z ogniskiem koronawirusa w tym barze przetestowano w Wietnamie ponad 4 tysiące osób. 18 z nich okazało się zakażonych koronawirusem.

Większość zakażonych w barze wróciła już do zdrowia. Jednak stan Brytyjczyka wciąż się pogarszał i obecnie jest krytyczny, a mężczyzna jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia Wietnamu zorganizowało spotkanie ekspertów ds. ochrony zdrowia z całego kraju, którzy zgodzili się co do tego, że życie mężczyzny może uratować tylko transplantacja płuc.

W czwartek media państwowe poinformowały, że 10 osób, w tym 70-letni weteran, zgłosiło się na ochotnika jako dawcy płuc dla Brytyjczyka. Lekarze jednak odrzucili możliwość pobierania płuca od żyjących osób, na co nie pozwala krajowe prawo.

43-letni Brytyjczyk jest podłączony do respiratora od 30 dni. Pojemność jego płuc zmniejszyła się w czasie choroby o 90 procent.

Na próbę ratowania Brytyjczyka wydano już ok. 200 tys. dolarów - podaje Wietnamska Agencja Informacyjna (VNA).

W marcu w Chinach media państwowe informowały o podwójnej transplantacji płuca u zakażonego koronawirusem, która zakończyła się sukcesem.