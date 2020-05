Tajwan: Wykluczając nas, WHO zapomniało o neutralności

Władze Tajwanu twierdzą, że Chiny i WHO spiskowały dla celów politycznych. Organizacji zarzucono brak reakcji na prośby o informacje w sprawie koronawirusa i podawanie złych statystyk dotyczących infekcji.

WHO i Chiny zdecydowanie zaprzeczają oskarżeniom, twierdząc, że Tajwan otrzymał wszelką potrzebną pomoc. Pekin, który uważa Tajwan za jedną ze swoich prowincji, ma prawo w pełni reprezentować wyspę w WHO.

- Niestety, z powodów politycznych 23 miliony mieszkańców Tajwanu stały się sierotami w światowym systemie opieki zdrowotnej - uważa wiceprezydent Tajwanu Chen Chien-jen.

- WHO przywiązuje zbyt dużą wagę do polityki i zapomniała o ich profesjonalizmie i neutralności. To godne pożałowania - dodał.

Chen, który był ministrem zdrowia Tajwanu w czasie epidemii SARS w latach 2002-2003, powiedział, że świat musi być ostrożny w stosunku do statystyk podawanych przez Chiny. Zaapelował do władz w Pekinie o większą przejrzystość.