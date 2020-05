Francja: Pierwszy przypadek COVID-19 w grudniu 2019 r.? AFP

Lekarze z paryskiego szpitala znaleźli dowody wskazujące na to, że w grudniu 2019 roku przyjęto do szpitala pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2. Gdyby informacje te się potwierdziły oznaczałoby to, że wirus pojawił się w Europie znacznie wcześniej, niż sądzono.