Trump o protestujących przeciw kwarantannie: Kochają kraj

- Ci ludzie kochają nasz kraj, chcą wrócić do pracy - mówił Trump.

W ostatnich dniach prezydent USA zachęcał władze stanowe do łagodzenia obostrzeń i obowiązującego na terenie poszczególnych stanów reżimu kwarantanny. Biały Dom przygotował wytyczne dotyczące zasad odmrażania gospodarki w stanach - według Trumpa 29 stanów mogłoby rozpocząć łagodzenie obostrzeń.

Na konferencji prasowej w niedzielę Trump był pytany, czy nie obawia się, że jego wpisy na Twitterze o "wyzwalaniu Kentucky, Michigan i Wirginii" (z reżimu kwarantanny - red.) mogą doprowadzić do aktów przemocy w tych stanach. Niektórzy gubernatorzy informowali już, że otrzymują pogróżki - w tym groźby śmierci - w związku z wprowadzonym na terenie ich stanów reżimem kwarantanny.

W odpowiedzi na to Trump, odnosząc się do uczestników protestów przeciwko obostrzeniom, stwierdził: - Widziałem tych ludzi. Widziałem wywiady z tymi ludźmi. To wspaniali ludzie.

Prezydent dodał, że protestujący "chcieliby odzyskać swoje życia".

W USA koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto jak dotąd u ponad 760 tysięcy osób. W wyniku COVID-19 zmarło w tym kraju ponad 40 tysięcy osób. USA są najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem świata.