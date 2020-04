Plan Trumpa: Najpierw otworzą się kina i stadiony, potem szkoły

- Nie otworzymy się wszyscy na raz, ale będziemy robić po jednym ostrożnym kroku - powiedział Trump.

Plan stanowi rekomendację, a nie polecenie dla władz stanowych. Oznacza to wycofanie się prezydenta USA ze swoich poniedziałkowych wypowiedzi - Trump przekonywał wówczas, że ma "pełnię władzy", by nakazać władzom stanowym odmrożenie gospodarki. Wywołało to jednak sprzeciw gubernatorów, którzy wskazywali, że prezydent przekracza swoje konstytucyjne kompetencje.

Trump ocenił, że zgodnie z jego planem stany, które spełniają kryteria dotyczące rozpoczęcia łagodzenia obostrzeń mogą zacząć fazę odmrażania gospodarek od piątku. Według prezydenta USA 29 stanów może wkrótce rozpocząć łagodzenie zasad kwarantanny.

Zanim jednak to zrobią - zgodnie z wytycznymi - szpitale powinny uruchomić program intensywnego testowania na obecność koronawirusa, który obejmuje badania pracowników ochrony zdrowia. Stany powinny utworzyć specjalne punkty do testowania osób, u których pojawią się symptomy choroby, a także mieć możliwości śledzenia łańcucha zakażeń. Placówki ochrony zdrowia powinny z kolei mieć zapewnione dostawy sprzętu ochronnego na wypadek ponownego wybuchu epidemii w tych stanach.

W pierwszej fazie łagodzenia obostrzeń zalecane jest unikanie grup liczących więcej niż 10 osób. Plan zachęca do tego, by pracodawcy umożliwiali w tej fazie telepracę pracownikom, a części wspólne w biurowcach miałyby w czasie realizacji pierwszej fazy planu pozostawać zamknięte.

W pierwszej fazie planu przedstawionego przez Trumpa zamknięte mają pozostać szkoły, ale obiekty o znacznej pojemności - takie jak kina, restauracje, stadiony sportowe i miejsca kultu mogłyby być otwarte z zachowaniem "surowych zasad utrzymywania fizycznego dystansu". Zamknięte powinny natomiast pozostać bary.

W drugiej fazie łagodzenia obostrzeń doszłoby do otwarcia szkół, dozwolone byłyby zgromadzenia liczące do 50 osób, otwarte mogłyby zostać również bary przy "ograniczeniu liczby miejsc stojących".

Faza trzecia zakłada powrót większości pracowników do miejsc pracy.