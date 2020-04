Japonia: Mężczyzna znaleziony na ulicy zakażony wirusem

Spośród 11 osób, które - jak informowała policja - zmarły w ciągu miesiąca "z przyczyn nienaturalnych", część zmarła w domu, a jedna z tych osób została znaleziona na ulicy - pisze dziennik "Nikkei" powołując się na informacje policji.

Mężczyzna w wieku ok. 60 lat został znaleziony na ulicy we wschodniej części Tokio. Trafił do szpitala, gdzie zmarł. Zakażenie wirusem stwierdzono u niego dopiero po zgonie.

Sześć z tych osób zmarło w Tokio, gdzie jak dotąd wykryto ponad 3 tys. zakażeń koronawirusem. W całym kraju wykryto 11157 zakażeń.