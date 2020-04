Nieoficjalnie: Niemcy przedłużą kwarantannę do 3 maja

Tydzień temu pojawiła się informacja, że niemiecki rząd przygotowuje zarys planu, którego celem jest łagodzenie ogólnokrajowej kwarantanny po 19 kwietnia.

14 kwietnia kwarantannę, jako jeden z pierwszych krajów w Europie, zaczęła łagodzić Austria. Z kolei Francja ogłosiła decyzję o przedłużeniu kwarantanny do 11 maja. We Włoszech kwarantanna została przedłużona do 3 maja. W Wielkiej Brytanii ma obowiązywać co najmniej do 7 maja.

W środę kanclerz Angela Merkel ma wziąć udział w wideokonferencji z udziałem członków swojego rządu, a następnie z premierami 16 landów - celem tych konsultacji ma być ustalenie czy należy utrzymać czy przedłużyć kwarantannę w Niemczech.

W ciągu ostatniej doby w wyniku COVID-19 w Niemczech zmarło 285 osób. To największy dobowy wzrost liczby zgonów w Niemczech od początku epidemii.