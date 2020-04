Szumowski: Żaden urząd nie jest wart życia

Pytany o to w TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że święta to stan, kiedy "trochę zamiera cały kraj, w tym obsada medyczna". - Każdy chciałby święta spędzić z bliskimi - dodał zaznaczając, że w szpitalach w tym okresie obsada dyżurowa jest minimalna.

- Ja bym nawet nie oczekiwał od tej obsady, że zrobi tyle samo testów i tyle samo wymazów, co obsada normalnie w pełnym szwungu, mówiąc językiem potocznym, dlatego tutaj żadnej pretensji broń Boże nie ma - powiedział Szumowski.

Dodał, iż oczekuje i chciałby, by teraz liczba wykonywanych testów szybko wzrastała. Ocenił, że już się tak dzieje, bowiem we wtorek testów było ponad 5 tys., a dziś - ponad 8 tys. - Mam nadzieję, że jutro będzie ok. 10 tys. testów zrobionych a pojutrze znowu 12 tys. - powiedział Szumowski dodając, że "trudno powiedzieć, że to czyjakolwiek wina, że są święta".