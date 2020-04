Polska: spadła liczba przeprowadzonych testów

Trudno więc mówić o spadku liczby zakażeń, skoro przez święta wykonano o połowę mniej testów niż do tej pory.

Mniejsza niż do tej pory diagnostyka jest widoczna w liczbie nowych zachorowań. W poniedziałek resort zdrowia podał, że dodatni wynik testu stwierdzono w 260 próbkach a w niedzielę w 318. Dla porównania w sobotę wykryto 401 nowych przypadków.

Jest to znacznie mniej badań niż robiono przed świętami i mniej niż są w stanie zrobić działające w Polsce laboratoria. Przykładowo, w ciągu 24 godzin, od piątku do soboty przeprowadzono aż 11,2 tys. testów a dzień wcześniej 10,6 tys.

Przez święta zmniejszyła się dobowa liczba testów wykrywających SARS-CoV-2. Z danych podanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby wykonano zaledwie 4,6 tys. testów. Słabe były także wyniki podane w wielkanocny poniedziałek. Resort zdrowia podał, że w ciągu poprzedniej doby wykonano 5,6 tys. testów.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, polskie laboratoria mogą w ciągu 24 godzin wykonać aż 20 tys. testów. Dlaczego tego nie robią? Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie udzielonym radiu RMF FM nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. - Trudno powiedzieć dlaczego pacjenci nie są kierowani na testy, prosimy, żeby tych testów było jak najwięcej – zapewniał Szumowski.

Testowanie i wyłapywanie zakażonych (także tych, którzy nie wykazują objawów) to jeden podstawowych sposobów walki z pandemia. WHO zaleca jak najczęstsze testowanie. - Nie można walczyć z ogniem z zawiązanymi oczami- mówił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Testy, testy, testy. Przetestujcie każdy podejrzany przypadek.

Wraz ze zwiększającą się liczbą osób, które przeszły koronawirusa coraz większe znaczenie mają szybkie testy immunoenzymatyczne, które wykrywają przeciwciała u osób, które chorobę przeszły bezobjawowo. To pozwoliłoby części osób szybciej wrócić na rynek pracy i byłoby zbawienne dla gospodarki.