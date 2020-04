W Nowym Jorku będzie można wziąć ślub online

„Wydaję zarządzenie, które pozwala nowojorczykom uzyskać akt małżeński na odległość i pozwala urzędnikom na przeprowadzanie ceremonii za pośrednictwem wideokonferencji” - napisał Cuomo na Twitterze.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.