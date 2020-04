Nie chcą izolatoriów w Krynicy

W pierwszym z nich już funkcjonuje, a pozostałe obiekty miały być przygotowane do zagospodarowania w miarę narastających potrzeb. Z polecenia wojewody izolatorium w Krynicy-Zdroju utworzył też Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Jak podaje lokalny portal glos24.pl pierwsze izolatorium w kurorcie zostało utworzone na bazie pawilonów należących do Uzdrowiska Krynica-Żegiestów i obejmie budynki: Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Sanatorium Patria.

Protestują mieszkańcy

Tak duża liczba izolatoriów w zaledwie 10-tysięcznej Krynicy-Zdrój wywołała protest mieszkańców. Utworzyli oni grupę na Facebooku „Nie dla izolatoriów w Krynicy-Zdroju”. Zbierają też podpisy pod petycją w tej sprawie.

- Wyrażamy głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec decyzji Wojewody Małopolskiego o utworzeniu w naszym pięknym mieście Krynicy –Zdroju izolatoriów do leczenia wirusa COVID-19. Ta decyzja wpłynie na upadek naszej miejscowości, która jako Perła Polskich Uzdrowisk żyje z turystyki – piszą jej autorzy.

Podkreślają, że „poniosą straty, które będą trudne do odbudowania przez wiele kolejnych lat”.

- Decyzja ta powoduje również strach o naszych bliskich, szczególnie osoby starsze, które są najbardziej narażone na zakażenie i w wielu przypadkach praktycznie skazane na śmierć – dodają autorzy petycji.

Udostępniano ją już blisko 5 tys. razy, a podpis złożyło niemal 3,4 tys. osób. - Właściciele hoteli i pensjonatów mogą się już pakować? Kto tu później przyjedzie? – podnosi jeden z mieszkańców.

Inny zauważa, że w szpitalach zakaźnych brakuje odzieży ochronnej dla personelu, a nagle w krynickich izolatoriach wszystko będzie tak sterylnie, że wirus nie wycieknie do miasta? – pyta.

Kolejna osoba mówi, że izolatoria to śmierć dla Krynicy-Zdrój. "W samym sercu Krynicy na deptaku izolatoria to debilizm. Krynica tego nie udźwignie! To miasto uzdrowiskowe i turystyczne."

- Co z mieszkańcami z ludźmi żyjącym z turystyki? Jest tyle klasztorów, tam zrobić izolatoria. Nikt nie przyjdzie do Krynicy – uważa jeden z mieszkańców.

Jeszcze inna osoba podaje, że „nie ma opcji, żeby wirus się nie wydostał na zewnątrz i poszedł w Krynicę!”

-Przykłady tego już mamy w innych miastach w Polsce. Po drugie, jak turystyka już ruszy w całym kraju to w takiej sytuacji, nikt do nas nie przyjedzie!!!! A w tedy będzie: jak żyć Panie Premierze?” – dodaje.

Jeszcze inny mieszkaniec przyznaje, że izolatoria muszą gdzieś być. - Istnieje szansa, że osoby przebywające w izolatoriach nie przeniosą choroby na mieszkańców Krynicy. Równie dobrze tę chorobę może nam przywieźć turysta – zauważa.

I podnosi, że jest jeszcze inna strona izolatoriów w mieście. - Staje cała gospodarcza działalność ściśle związana ze specyfiką wszystkich miast turystyczno -sanatoryjnych. W izolatoriach wyleczymy kilkaset czy nawet kilka tysięcy osób, a jakie propozycje pracy na okres przestoju ma dla ok. 10 tysięcy obywateli gminy Krynica organizator tej akcji? Czy gmina pozbawiona dochodów otrzyma rekompensatę? – pyta.