Włochy: Liczba ozdrowiałych z COVID-19 przekroczyła 47 tys.

Z najnowszych danych wynika, że koronawirusa we Włoszech stwierdzono u prawie 179 tys. osób.

W ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o 3047 (1,7 proc.) - mniej niż poprzedniego dnia, gdy włoskie służby informowały o 3491 nowych zakażeniach.

Jak przekazała Obrona Cywilna, kolejne 433 osoby zakażone zmarły. Oznacza to dobowy wzrost liczby ofiar na poziomie 1,9 proc. i mniej zgonów niż w sobotę (482). W sumie we Włoszech liczba ofiar COVID-19 wzrosła do 23660.

W ciągu 24 godzin, których dotyczy niedzielny raport, szpitale opuściło 2128 osób (o 72 mniej niż poprzedniej doby), u których wcześniej stwierdzono SARS-CoV-2. Liczba ozdrowieńców wzrosła do 47055.

W szpitalach pozostaje 25033 pacjentów z objawami COVID-19, w tym 2635 na oddziałach intensywnej opieki. Liczba najciężej chorych spadła w ciągu doby o 3,6 proc.

We Włoszech najwięcej przypadków koronawirusa (ponad 66 tys.) potwierdzono w Lombardii. W regionie Emilia-Romania zakażenie stwierdzono u ponad 22,5 tys. osób, w Piemoncie - u 21 tys. zaś w Wenecji Euganejskiej - u niespełna 16 tys. W żadnym z pozostałych regionów Włoch nie odnotowano więcej niż 10 tys. przypadków.