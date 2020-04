Policja zafarbowała wodę w jeziorze, aby zniechęcić turystów

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Wielka Brytania, podobnie jak inne kraje, wprowadziła szereg restrykcji dla obywateli. Zgodnie z nimi nie powinno się między innymi wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Mimo apeli, wiele osób nie stosuje się jednak do tych zaleceń.

„Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ludzie zbierają się przy Błękitnej Lagunie w Harpur Hill. Bez wątpienia ma to związek z malowniczą lokalizacją i piękną pogodą. Miejsce jest jednak niebezpieczne, a tego typu zgromadzenia są sprzeczne z zaleceniami rządu Wielkiej Brytanii. Odwiedziliśmy to miejsce i użyliśmy barwnika, aby woda wyglądała mniej atrakcyjne” - podkreśliła policja w opublikowanym na Facebooku poście.

Choć na co dzień kolor wody w jeziorze może zachęcać do kąpieli, zawiera ona wiele trujących substancji i ma bardzo wysoki poziom pH, który porównać można do wybielacza. Nie jest to pierwszy raz, gdy policja z Buxton zabarwia wodę w Harpur Hill. Robione jest to raz na jakiś czas, aby przypomnieć o niebezpieczeństwie związanym z kąpielą.

Łącznie w Wielkiej Brytanii z powodu epidemii koronawirusa zmarły 2352 osoby. W ciągu ostatniej doby liczba zgonów wzrosła o 563.