WHO odpiera krytykę Trumpa. Odrzuca zarzuty dotyczące Chin

- Wciąż jesteśmy w poważnej fazie pandemii, więc nie jest to czas na cięcia w finansowaniu - uważa dr Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO.

Według danych Departamentu Stanu USA w 2019 r. składki USA na rzecz WHO przekroczyły 400 milionów dolarów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż drugi największy członek organizacji. Chiny przekazały 44 mln dolarów.

Stany Zjednoczone przeznaczają największą na świecie kwotę na WHO. Zdaniem prezydenta Donalda Trumpa organizacja wydała złe zalecenia, gdy wybuchła epidemia koronawirusa.

Dr Bruce Aylward, doradca dyrektora generalnego WHO, bronił również relacji z Chinami. Tłumaczył, że współpraca z władzami w Pekinie była istotna dla zrozumienia pandemii, która rozpoczęła się w grudniu w Wuhan.

- We wczesnej fazie epidemii absolutnie niezbędne było posiadanie pełnego dostępu do wszystkiego, co tylko możliwe, rozpoczęcie pracy w terenie i współpraca z Chinami - wyjaśnił.

Aylward, który w lutym kierował misją ekspertów WHO w Chinach, bronił zaleceń organizacji dotyczących utrzymania otwartych granic. Uważa, że Chiny "bardzo ciężko pracowały" nad identyfikacją i wykrywaniem wczesnych przypadków i ich kontaktów oraz zapewnieniem, że nie przemieszczają się po kraju.