Czy wybory w Bawarii spowodowały rozwój epidemii?

– Od samego początku wiadomo było, że Bawaria jest szczególnie podatna na rozwój epidemii koronawirusa chociażby z racji częstych podróży mieszkańców do alpejskich stacji narciarskich we Włoszech czy Szwajcarii – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Werner Patzelt, niemiecki politolog. Nie dziwią go obecnie sugestie, iż przywódca bawarskiej CSU i premier Markus Söder nie spisał się tak dobrze, jak wynika to z sondaży. Przyczyn upatruje w nagłym wzroście jego popularności i pojawiających się często spekulacjach, że to właśnie on powinien stanąć na czele obu partii chadeckich CDU/CSU jako kandydat na kanclerza w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu.