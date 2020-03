Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

Rząd Mateusza Morawieckiego zaostrzył obowiązujące w Polsce ograniczenia, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

Wprowadzenie kolejnych ograniczeń zapowiadał wcześniej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. – Po ostatnim weekendzie widać, że należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem – mówił. Poniżej dalsza część artykułu

W podobnym tonie wypowiadali się także wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Gowin, którzy sugerowali wprowadzenie "jeszcze bardziej rygorystycznych" przepisów, by zatrzymać rozwój epidemii w Polsce.

W Polsce od 20 marca obowiązuje stan epidemii. W ramach walki z koronawirusem placówki edukacyjne prowadzą wyłącznie edukację zdalną. Działalność galerii handlowych została ograniczona, podobnie jak działalność gastronomiczna i rozrywkowa. Osoby powracające z zagranicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. W obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie pięć osób (wyłączając osoby sprawujące posługę). Zakazane są zgromadzenia i imprezy. Do 11 kwietnia ograniczona została swoboda przemieszczania się - to obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw codziennych. Przemieszczać się można nie więcej niż w dwie osoby (co nie dotyczy rodzin).

"Nie możemy pozwolić sobie na rozprężenie" We wtorek po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazali nowe zarządzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. - Docierają do nas informacje o kolejnych osobach zakażonych. Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało państwa z Europy Zachodniej - powiedział szef rządu. - Chcemy wypłaszczać krzywą przyrostu zakażeń - dodał. Zaznaczył, że stoimy przed wyborem - albo sytuacja będzie dramatyczna, albo będzie trudna, lecz możliwa do tego, by nią zarządzać. - Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć najgorszego scenariusza. Nie możemy pozwolić sobie na rozprężenie - mówił premier. Dodał, że w wyniku analiz podjęte zostały kolejne decyzje. Morawiecki ocenił, że kordon sanitarny na granicach to za mało, ponieważ dochodzi do transmisji horyzontalnej. - Za dużo jest spacerów, za dużo osób przebywało na bulwarach. Musimy zwiększyć dystans społeczny - stwierdził szef rządu. Ocenił, że być może teraz jest najtrudniejszy moment epidemii, ponieważ obserwujemy "duże przyrosty" liczby zakażonych.

Ograniczenia w dostępie do parków i miejsc rekreacji Premier podkreślił wagę utrzymywania dwumetrowego dystansu. - Również na chodnikach starajmy się iść od siebie w pewnej odległości, jeżeli już musimy wychodzić - powiedział. Poinformował, że osoby niepełnoletnie będą mogły wychodzić z domu tylko w towarzystwie dorosłego. - Wprowadzamy ograniczenia w dostępie do parków, skwerów, miejsc rekreacji - ogłosił. Wprowadzono też zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów. Zamknięte zostaną salony kosmetyczne.

Limity klientów w sklepach, godziny tylko dla seniorów Ogłoszone zmiany zakładają także., że liczba osób, które jednocześnie mogą przebywać w danym sklepie będzie mogła być maksymalnie trzykrotnie wyższa od liczby kas. Tam, gdzie kasa jest jedna, klientów nie będzie mogło być w danym momencie więcej niż trzech. Na pocztach limit wynosi dwie osoby na jedno okienko, na targach - trzy osoby na stanowisko. Czytaj także: Rząd zamyka salony fryzjerskie i kosmetyczne. Większy rygor w sklepach - W weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane. Pozostawiamy otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie - powiedział Morawiecki. W godz. od 10 do 12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia. - Apel do seniorów, żeby starali się jak najrzadziej wychodzić po zakupy - dodał premier. Sklepy wielkopowierzchniowe będą miały obowiązek udostępniać klientom rękawiczki ochronne.

Zamknięte hotele, rozszerzona formuła kwarantanny Morawiecki zaznaczył, że praca w biurowcach jest dozwolona, ale należy przestrzegać zasad higieny. - Podjęliśmy decyzję o zamknięciu hoteli i miejsc noclegowych - ogłosił szef rządu. - Wprowadzamy również rozszerzoną formułę kwarantanny - dodał. - Osoby, które od dzisiaj zostały poddane kwarantannie będą albo poddane całkowitej izolacji, albo wszyscy domownicy będę poddani kwarantannie - powiedział. - Na czas pandemii odwołujemy wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są konieczne ze względu na stan zdrowia - poinformował. - Zostańmy w domach - apelował dodając, że władze z pokorą podchodzą do pandemii. - Zdajmy sobie sprawę, że jeżeli nie przestrzegamy tych zasad możemy zarazić drugą osobę i ona może umrzeć - powiedział premier wspominając o karach grożących za łamanie kwarantanny. - Z całą pewnością wzrost PKB w Polsce będzie niższy niż zakładaliśmy - oświadczył Morawiecki.

"Nie róbmy wycieczek, nie uprawiajmy sportu" Minister Łukasz Szumowski powiedział, że kontakty międzyludzkie należy ograniczyć bardziej niż o połowę, by realnie zmniejszyć liczbę zakażeń, która teraz rośnie wykładniczo. Zaznaczył, że przedstawiciele pewnych grup zawodowych muszą pracować, by społeczeństwo mogło żyć. Dodał, że należy im zapewni ć takie warunki, by ryzyko zakażenia było dla nich jak najmniejsze. - Obostrzenia przemieszczania się nie dotyczą rodzin z małymi dziećmi - powiedział minister, odpowiadając na pytanie. Odnosząc się do pytania o możliwość biegania po pustych parkach apelował, by możliwości wychodzenia z domu w celu przewietrzenia się nie traktować jako okazji do pracowania nad swą formą fizyczną. - Nie róbmy wycieczek, nie uprawiajmy sportu - dodał. Większość ograniczeń ogłoszonych we wtorek wchodzi w życie 1 kwietnia.