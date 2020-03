Odwołano premierę filmu o Bondzie

W Polsce szczególnie z Chinami i innymi krajami azjatyckimi powiązany jest świat muzyki klasycznej. Na 2 października zaplanowano rozpoczęcie najważniejszej polskiej imprezy, jaką jest Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, który odbywa się w pięcioletnim cyklu. W tym roku zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń z Chin – aż 100. Już wiadomo, że połowa ze 160 młodych artystów, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji, pochodzi z Azji. Głównie to Japończycy i Chińczycy, a jak pokazały ostatnie lata, bez nich trudno wyobrazić sobie finałową rywalizację.

Do tej pory największe konsekwencje dotknęły branżę, która teoretycznie jest najmniej zagrożona wirusem, czyli rynek księgarski, książki czytać można bowiem nawet podczas kwarantanny lub unikając udziału w życiu publicznym. Na razie tylko francuski wydawca „Dżumy", która zniknęła z półek, ma względne powody do zadowolenia. Jednak wydawnictwa drukujące książki w Chinach mogą odczuć opóźnienia w produkcji oraz dostawie książek.

– Nikomu to na dobre nie wyjdzie, ale też paniki nie ma, musimy się po prostu przeorganizować, przenosząc do maili i Skype'a to, co mogliśmy zrobić podczas bezpośrednich spotkań – powiedziała „Rzeczpospolitej" Ewa Bolińska-Gostkowska, odpowiedzialna za zakupy zagraniczne i sprzedaż w Wydawnictwie Znak. – Targi w Londynie zostały odwołane dopiero we wtorek, przestały bowiem mieć sens, gdy wycofała się z nich „wielka piątka" światowych wydawców.