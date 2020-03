Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja

23.05

Rząd i LOT rozpoczynają akcję organizowania powrotów Polaków których zamknięcie granic zastało poza krajem i ze względu na dużą odległość nie są w stanie wrócić transportem lądowym. Jak wrócić do domu?

22.55

Gdyńska Muszla postanowiła wykorzystać zapasy jedzenia i wesprzeć lekarzy z okolicznego szpitala przekazując im za darmo gotowe dania. Do akcji #gastropomaga dołączają też inne lokale z Trójmiasta

22.47

82-letnia kobieta jest pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Nowym Jorku - poinformował w sobotę gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Kobieta zmarła w piątek wieczorem czasu miejscowego w szpitalu na Brooklynie.

22.28

O jednym nowym przypadku zakażenia potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych informuje Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzony przypadek dotyczy osoby z woj. opolskiego (Opole)

22.00

Metoda walki z koronawirusem przyjęta przez Borisa Johnsona może oznaczać śmierć prawie 2 milionów Brytyjczyków. Opinie o jej skuteczności dzielą naukowców i pozostają w sferze domysłów - pisze Tomasz Nowak

21.30

Niemiecka agencja farmaceutyczna wydała zgodę na badania preparatu stosowanego u pacjentów z wirusem ebola. Naukowcy sprawdzą jego zastosowanie w terapii koronawirusa z Chin.

21.15

Rząd w Madrycie wydał dekret, nakazujący obywatelom niewychodzenie z domów, poza koniecznością zakupu żywności lub lekarstw, wyjściem do pracy bądź w nagłych przypadkach. Czytaj więcej

21.00

400 – 800 złotych za lot w granicach Europy i 1600 – 2400 złotych za przelot dalekiego zasięgu – LOT ujawnił ceny biletów na jego specjalne rejsy po Polaków wracających do Polski

20.40

Koronawirus: czy DPS-y, domy opieki, więzienia, poprawczaki są zabezpieczone?

20.26

Wojska operacyjne, terytorialsi i Żandarmeria będą wspierać Straż Graniczną w ochronie granicy, podczas patroli i w rozbudowie posterunków - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak

20.15

Premier Mateusz Morawicki zapowiedział mocny pakiet wsparcia dla gospodarki osłabionej koronawirusem, ale szczegółów nie podał

20.10

O korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. i przeżywanie jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu zaapelował przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w orędziu wygłoszonym w sobotę

20.05

Nie tylko Polska nie pozwala wjeżdżać cudzoziemcom. Czytaj więcej: Świat się zamyka

20.00

Abp Gądecki: respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów; dla ludzi wierzących świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości.

19.58

Według ostatnich danych we Francji zakażonych koronawirusem jest już ponad cztery i pół tysiąca osób.

19.55

Do 59 wzrosła w Rosji liczba osób zarażonych koronawirusem, z czego 33 przypadki zdiagnozowano w stolicy. Jak podają służby sanitarne, w ciągu ostatniej doby odnotowano w Rosji 14 nowych przypadków. Do tej pory wyzdrowiało 8 osób.

19.45

GIS przedstawił najważniejsze kwestie związane z żywnością oraz zasady przestrzegania higieny przez pracowników branży spożywczej, w czasach walki z epidemią koronawirusa.

19.35

Państwowy operator - zgodnie z wcześniejszymi informacjami "Rzeczpospolitej" - zdecydował się zawiesić przyjmowanie przesyłek pocztowych do innych krajów. Blokada obowiązywać ma do odwołania. Czytaj więcej: Poczta Polska nie dostarczy przesyłek za granicę. Zmienia też zasady działania placówek

19.26

Zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie i miał choroby współistniejące.

19.25

10 nowych przypadków zakażenia w Polsce - podaje Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin).

19.15

W dniu 14 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu poinformowała, że jednogłośnie podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

19.05

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz zagrożenie zakażenia koronawirusem COVID-19 Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o czasowym ograniczeniu przyjmowania interesantów w Biurze

18.55

Rodzice mają prawo do dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8., jeśli w związku z koronawirusem zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko. MRPiPS odpowiada na najczęstsze pytania

18.46

Bartosz Bereszyński występujący w Sampdorii Genua, poinformował na Instagramie, że jest zakażony koronawirusem. - Czuję się dobrze - zapewnił

18.44

Trzynaście osób wyzdrowiało - poinformował podczas konferencji Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas

18.42

Premier Morawiecki: Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, aptekarzom - wszystkim pracownikom służby zdrowia za ogromny wysiłek.

18.37

Uprawnione osoby to Polacy i:



??małżonkowie obywateli polskich,

??dzieci obywateli polskich,

??osoby posiadające Kartę Polaka,

??osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. #LotDoDomu pic.twitter.com/cHQ0W6Y51p — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2020

18.36

Premier: Zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. LOT zorganizuje specjalne loty powrotne do kraju z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty, Stanów Zjednoczonych. Dla innych obywateli, którzy znajdują się w mniej popularnych krajach będą przygotowane na stronach PLL LOT dodatkowe loty czarterowe. Ceny za ten lot będą takie same dla wszystkich - za resztę ceny dopłaci państwo polskie. Czytaj więcej

18.30

Premier Morawiecki: Bardzo ważne jest, aby ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Wiemy, że najbardziej dotyka on osoby starsze.

18.09

Nowe dane z Włoch: 21.157 zachorowań oraz 1.441 zmarłych

18.06

Donald Trump poinformował, że poddał się testom na obecność koronawirusa i oczekuje na rezultaty

18.05

W Norwegii zmarła druga osoba, u której stwierdzono koronowirusa. O śmierci poinformował Szpital Uniwersytecki w Oslo na Twitterze.

18.00

Donald Trump potwierdził, że Wielka Brytania i Irlandia zostaną dodane do amerykańskiego zakazu podróżowania w związku z pandemią koronawirusa. Czytaj więcej

17.55

17.50

Niemiecka policja ostrzega przed korkami na drogach prowadzących do Polski. To efekt planowanego od niedzieli zamknięcia granic.

17.40

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz poddał się dobrowolnej kwarantannie po powrocie z Norwegii

17.15

Grupa Ryanair odwołuje wszystkie loty do i z Polski. Jak poinformowano w komunikacie firmy, ograniczenie wchodzi w życie dziś o godzinie 24:00 i potrwa do wtorku 31 marca. Czytaj więcej: Linie lotnicze w kryzysie. Tysiące ludzi tracą pracę

17.00

Na Węgrzech liczba osób, u których wykryto koronawirusa wzrosła do 25. Informację podał rządowy portal poświęcony epidemii. Wśród osób zakażonych jest 9 obywateli Iranu, Brytyjczyk oraz 15 Węgrów. Jedna osoba wyzdrowiała.

16.50

Pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - przypomina Ministerstwo Zdrowia.

16.40

MediaMarkt poinformował, że w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów, zarząd zdecydował o zamknięciu wszystkich 88. sklepów stacjonarnych w Polsce z dniem 14.03.2020 do odwołania.

16.30

Oszuści rozsyłając SMS-y podszywają się pod banki i próbują wyłudzić pieniądze. Jak uchronić się przed kradzieżą? Czytaj więcej: Banki ostrzegają przed wyłudzeniem na koronawirusa

16.22

W Mińsku u pięciu studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik. Próby skierowano na powtórne analizy. Jeśli obecność COVID-19 zostanie potwierdzona to będzie oznaczać, że na Białorusi 32 osoby zakażone są patogenem.

16.15

W Holandii w ciągu doby liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 155 do 959 - podały tamtejsze służby medyczne. Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) poinformował także o wzroście liczby zgonów - do 12.

16.10

Liczba ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 21. Od czwartku zwiększyła się o 10 osób. Naczelny lekarz kraju poinformował, że wszystkie ofiary koronawirusa były w grupie ryzyka. Byli to ludzie w podeszłym wieku, cierpiący na inne dolegliwości.

W sumie na Wyspach zanotowano oficjalnie 1140 przypadków wirusa, choć eksperci i rząd podkreślają, że w rzeczywistości skala jest większa, bo większość ludzi przechodzi go z łagodnymi objawami i nie jest poddawanych badaniom. Jak na razie przebadano 37446 ludzi. U prawie 98% nie wykryto koronawirusa.

16.05

Jedna z osób zarażonych w województwie lubelskim to pracownik Sądu Rejonowego.

Pracownik administracyjny sądu, z pozytywnym testem, miał kontakt z kobietą, która również jest zarażona i pracowała w sądzie w sąsiednim powiecie - w Janowie Lubelskim

16.00

Firmy związane ze Skarbem Państwa zaangażują się finansowo w pomoc dla placówek medycznych walczących z koronawirusem. Czytaj więcej

15.50

W sklepach jest spokojniej, ale hurtownie nie są w stanie zapełnić ogołoconych półek. Czytaj więcej

15.45

Patrick Vallance, główny doradca Borisa Johnsona ds. nauki, zszokował brytyjską i światową opinię publiczną oświadczeniem, że „złapanie koronawirusa przez ponad połowę populacji w Wielkiej Brytanii jest jedynym sposobem, aby Brytyjczycy wykształcili odporność na chorobę”. Czytaj więcej

15.30

Kluby tracą miliony przez koronawirusa. Ligę Mistrzów, Ligę Europy i wszystkie ważne ligi krajowe zawieszono. Co z Euro 2020 UEFA ma zadecydować we wtorek. Czytaj więcej: Piłkarskiego Euro w tym roku raczej nie będzie

15.20

Ze względu na zagrożenie koronawirusem biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach. Zalecają udział w liturgiach transmitowanych przez media. Kościoły pozostawili jednak otwarte. Polacy przyjęli tą decyzję z zadowoleniem. Aż 63,4 proc. badanych przez IBRiS uważa, że dyspensa jest wystarczającą formą zabezpieczenia wiernych. Czytaj więcej

15.11

Ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec zdecydował się odwołać wszystkie msze św. oraz nabożeństwa w kościołach i kaplicach diecezjalnych

15:08

Cerkiew prawosławna wezwała wiernych, by przestrzegali zasad higieny. „Święty Synod uważa za ważne (…) szersze wykorzystanie sanitarnych roztworów dla dezynfekcji ryzów i ram ikon, które całują wierni” – głosi specjalne oświadczenie. Całowanie ikon jest powszechne w rosyjskiej cerkwi jako wyraz wiary.



Przeczytaj artykuł: Jak Rosja walczy z wirusem. „Trzeźwość myślenia”

14:57

Liczba ofiar COVID-19 w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 50.

14:49

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprosił swoich klientów o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.

Dowiedz się więcej:W ZUS skrzynki zamiast kontaktu z urzędnikiem

14:20

- Wszyscy musimy się zachowywać odpowiedzialnie. Nie widzę potrzeby ostatecznych działań, jak zamykanie miast – mówi w rozmowie z „Życiem Regionów” Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przeczytaj wywiad: Żuk: Nie twórzmy czarnych scenariuszy

13:57

Dla Polaków i polskiej gospodarki najbliższy miesiąc będzie najtrudniejszy od upadku PRL, a może i stanu wojennego wprowadzonego w grudniu 1981 roku - analizuje Krzysztof A. Kowalczyk.

Przeczytaj komentarz: Jak przetrwać stan wyjątkowy w gospodarce

13:50

Już 27 przypadków koronawirusa na Białorusi. W tej liczbie zawiera się pięciu studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku - wszyscy zarazili się od kolegi, być może w akademiku. Łącznie styczność z tą osobą miało 240 osób, wszystkie są w trakcie lub po badaniach.

13:32

9 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. „Potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. wielkopolskiego (Poznań), 1 z woj. lubelskiego (Lublin) i 5 z województwa łódzkiego (Łódź)” - podał resort zdrowia, zaznaczając, że w ciągu ostatniej doby wykonano 1,5 testów a łącznie już 4414.

Dowiedz się więcej: 25 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. Razem już 93

13:27

Tymczasem były minister obrony narodowej...

.@Macierewicz_A w #PR24: tendencja zagrożenia chińskiego jest problemem prawdziwym. Czy osiągnęła taką skalę, żeby doprowadzić do użycia broni biologicznej? Jeśli już, to raczej broń biologiczna mogła się wymknąć spod kontroli.#koronawirus — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) March 14, 2020

13:17

W Hiszpanii zanotowano już 5931 przypadków infekcji koronawirusem oraz 139 zgonów. Głównym ogniskiem jest Madryt, gdzie liczba chorych wkrótce przekroczy 3 tys. a liczba ofiar śmiertelnych wynosi aktualnie 81.

13:10

85-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu Sahlgrenska w Göteborgu, jest drugą ofiarą koronawirusa w Szwecji. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób została zakażona. W Szwecji potwierdzono około 800 przypadków COVID-19.



13:05

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność - poinformował NFZ.

Więcej: Od dziś uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności

13:00

Dwie kobiety z powiatu gdańskiego, u których wykryto koronawirusa, wróciły niedawno z zagranicy. Same zgłosiły się do szpitala, choć nie miały objawów. Po pobraniu próbek były w domu. Po tym, jak test dał wynik dodatni, zostały ulokowane w szpitalu. Czują się dobrze - informuje reporter Radia Zet.

12:57

Mieszkaniec Rudy Śląskiej stanie przed sądem za głupi żart w przychodni. Mężczyzna poinformował w niej, że jest zarażony koronawirusem.

Więcej: Zażartował, że ma koronawirusa, odpowie przed sądem

12:49

W Malezji potwierdzono 41 nowych przypadków zachorowań. Wszystkie mają związek z wydarzeniem religijnym w Kuala Lumpur, w którym wzięło udział ponad 10 tys. osób - podaje IndiaTimes.

12:42

Gwiazdy sportu nie ustają w apelach o pozostanie w domach.

Drodzy kibice, przed nami wszystkimi kolejne wyzwanie. Potraktujmy wszyscy to co się dzieje bardzo poważnie i zostańmy w domach. To nie ferie ani wakacje, to lekcja odpowiedzialności jaką teraz musimy wszyscy wspólnie odrobić. Do zobaczenia wkrótce na stadionach ??? — Bartek Zmarzlik (@BartekZmarzlik) March 12, 2020

12:40

W związku z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu przyjmowania samolotów pasażerskich z Europy do USA oraz informacją od linii lotniczych o zawieszeniu połączeń lotniczych do tego kraju, Poczta Polska (PP) podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych skierowanych do Stanów Zjednoczonych.

Szczegóły: Poczta Polska nie dostarczy przesyłek do Włoch i USA

12:34

Francuska policja zablokowała centrum Paryża, ponieważ aktywiści ruchu „żółtych kamizelek” zignorowali zakaz i jak co weekend przyszli na manifestację.

Dowiedz się więcej: Żółte kamizelki” przyszły protestować mimo epidemii

12:16

„Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej” - napisał w specjalnym komunikacie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Przeczytaj: Abp Jędraszewski apeluje do wiernych: Zostańcie w domach

12:01

Ikea w sobotę rano poinformowała, że zamknęła do odwołania wszystkie 11 stacjonarnych placówek handlowych w Polsce.

Szczegóły: Bez zakupów w sklepach Ikei

11:57

Irańska telewizja państwowa poinformowała w sobotę o kolejnych 97 zgonach spowodowanych koronawirusem w tym kraju. Łącznie liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w Iranie do 611.

Przeczytaj: Iran: Kolejny skok liczby zarażonych. Już 611 zgonów

11:45

Litwa od soboty, od godz. 17 polskiego czasu, wprowadza kontrole na granicy z Polską i Łotwą. Zapowiedziała to na konferencji prasowej w Wilnie minister spraw wewnętrznych Rita Tamusziene. Na granicy z Polską będzie czynne tylko jedno przejście graniczne - Kalwaria-Budzisko.

11:39

- Nasza modlitwa wypływa z wiary. Ufamy Panu Bogu, ale nie komplikujmy Mu sytuacji przez nierozumne zachowanie. Nie może być tu żadnych spryciarzy i cwaniactwa. Bardzo o to prosimy. Zachowujmy także odległość w kościele. Trzeba słuchać tych, którzy znają się na tych sprawach i chcą nam pomóc, żebyśmy z tego jak najszybciej wyszli - apeluje o. Tadeusz Rydzyk.

Więcej: O. Rydzyk: Zachowujmy odległość w kościele

11:33

Galerie handlowe funkcjonują od dziś z poważnymi ograniczeniami. Jakie sklepy będą nieczynne?

W galeriach handlowych zamknięte będą sklepy z:

??tekstyliami

??odzieżą

??obuwiem i wyrobami skórzanymi

??meblami i sprzętem oświetleniowym

??sprzętem rtv i sprzętem gosp. domowego

??art. piśmiennymi i księgarskimi

? punkty prowadzące działalność rozrywkową i gastronomiczną pic.twitter.com/Q1wvsc01sX — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2020

11:16

Norwegia zaapelowała do swoich obywateli o jak najszybszy powrót z Rosji.

Więcej: Rosja zamyka dla obcokrajowców granicę z Polską i Norwegią

11:08

Wszystkie realizowane obecnie w USA i Kanadzie zdjęcia do produkcji Netflixa zostały wstrzymane na co najmniej dwa tygodnie. Według amerykańskich serwisów oznacza to możliwe opóźnienia w premierach, w tym np. czwartego sezonu popularnego serialu „Stranger Things”.

10:57

Z powodu epidemii koronawirusa placówki handlowe technologicznego giganta z Cupertino mają nie pracować przez co najmniej dwa tygodnie. Normalnie działać ma sklep internetowy i aplikacja App Store. Otwarte pozostaną placówki w Chinach.

Przeczytaj: Apple zamyka wszystkie sklepy poza Chinami

10:45

W związku z zamknięciem polskich granic niskokosztowy węgierski Wizz Air uziemił od 15 marca do odwołania wszystkie rejsy z Polski. Wcześniej, jeszcze w piątek, 13 marca wieczorem, zrobił to LOT.

Więcej: Wizz Air z Polski też nie poleci

10:17

Rosja od północy zamyka granicę lądową z Polską i Norwegią dla obcokrajowców.

Sprawdź szczegóły: Rosja zamyka granicę w obwodzie kaliningradzkim

10:07

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

09:54

W Japonii liczba przypadków koronawirusa wzrosła w sobotę do 1423 - przy czym 697 dotyczą pasażerów statku wycieczkowego Diamond Princess. W sobotę pierwszą infekcję zanotowano w zachodniej prefekturze Nagasaki - poinformował publiczny nadawca NHK. Liczba zgonów wynosi 28, w tym 7 z wycieczkowca.



09:47

Ostatnie dwa przypadki z Gdańska oznaczają, że w Polsce COVID-19 nie odnotowano jeszcze tylko w dwóch województwach - podlaskim i kujawsko-pomorskim.

09:41

W piątek białoruski resort zdrowia informował o 27 zakażonych. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko spotkał się z szefem MSW Jurijem Karajewem, ale, jak przyznał, miał obawy co to tego spotkania. Problem polegał na tym, że syn Karajewa studiuje w Chinach i wrócił na Białoruś ponad miesiąc temu.

Przeczytaj: Prezydent Białorusi mobilizuje milicję



09:36

Kolejne trzy potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce - 2 w Gdańsku i 1 w Opolu.

Sprawdź: 16 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. Razem już 84

09:23

W związku z zamknięciem przedszkoli i szkół około 100 pielęgniarek i ok. 60 lekarzy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego zgłosiło się po zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że część personelu medycznego będzie musiało zająć się dziećmi i nie będzie mógł przyjść do pracy.

Przeczytaj: Szpitale boją się, że zabraknie pielęgniarek i lekarzy po zamknięciu szkół

09:20

Kolejnych 6 przypadków koronawirusa na Węgrzech. Łącznie liczba chorych wynosi tam 25.



08:57

Ali-Reza Biglari z irańskiego Instytutu Pasteura powiedział w rozmowie z agencją IRNA, że obecnie Teheran przeprowadza 6 tys. testów na obecność koronawirusa dziennie, a w ciągu tygodnia lub dwóch liczba ta ma wzrosnąć do 10 tys.

Dowiedz się więcej: Iran wykonuje 6 tys. testów dziennie, wkrótce 10 tys.

08:40

Mamy 13 nowych przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wyniki dotyczą 2 osób z województwa świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z dolnośląskiego (Wrocław), 5 z lubelskiego (Lublin) oraz 3 z łódzkiego (Łódź).

Sprawdź: 13 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. Razem już 81

08:23

Dziś wolność kierowana jest na kwarantannę – ale powinniśmy robić to po to, aby ją ocalić, a nie po to, aby się z niej wyleczyć - pisze w komentarzu Artur Bartkiewicz.

Przeczytaj: Bartkiewicz: Niech koronawirus nie zainfekuje demokracji

08:09

W Korei Południowej w sobotę, drugi dzień z rzędu, stwierdzono więcej wyleczeń osób cierpiących na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, niż nowych zarażeń.

Przeczytaj: Korea Płd.: Znów więcej wyleczeń niż nowych zarażeń wirusem

08:05

- Dziś będziemy mieć na pewno ponad 70 zarażonych osób. Prognozy pesymistyczne zakładają, że w przyszłym tygodniu może chorować nawet tysiąc osób- powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu ZET.



07:58

W Czechach od 6.00 rano wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych z żywnością, kosmetykami czy aptek, mają być zamknięte przez dziesięć dni. Podobnie jak w Polsce, nieczynne mają być też restauracje. Decyzję rządu w tej sprawie zakomunikowano w nocy z piątku na sobotę.

07:53

Wenezuela potwierdziła w piątek wykrycie dwóch pierwszych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Pojawiają się obawy, że kraj, w którym służba zdrowia znajduje się w zapaści w związku z kryzysem gospodarczym trawiącym Wenezuelę od kilku lat, może nie poradzić sobie z pandemią wirusa.

Sprawdź: Wirus w Wenezueli. Maduro zamyka szkoły, restauracje i kina

07:51

Wytwórnia Disenya zawiesiła wszystkie swoje projekty. W oświadczeniu szefowie studia napisali, że w ekipach jak dotąd nie stwierdzono u nikogo przypadku koronawirusa, jednak decyzję o przerwaniu prac podjęto ze względu na dobro pracowników.

Więcej: Disney wstrzymał produkcję filmów

07:43

W USA wykryto jak dotąd 2204 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. W wyniku choroby Covid-19 zmarło w USA jak dotąd 49 osób.

Przeczytaj: USA: Tylko jeden stan wolny od koronawirusa

7:30

Liczba nowych przypadków koronawirusa w Chinach, wykrytych u osób przybywających spoza Chin, po raz pierwszy przekroczyła liczbę lokalnych zarażeń - podała chińska Komisja Zdrowia Publicznego.

Dowiedz się więcej: Chiny: Liczba "importowanych" zarażeń większa niż lokalnych

7:18

Prezydent Andrzej Duda, dopytywany wczoraj w Polsat News o to, czy wybory mogą zostać przeniesione, odpowiedział, że nie ma w tej chwili wniosku rządu o wprowadzenie stanu wyjątkowego. - Na razie nie ma mowy o zmienianiu terminu wyborów, nie ma mowy o tym, żeby był składany wniosek o zarządzenie stanu wyjątkowego - powiedział.

7:10

Kolumbia kolejnym krajem, który zamyka swoje granice - z Wenezuelą. Wszyscy przyjezdni będą poddani dwutygodniowej kwarantannie. Dodatkowo zabroniono wjazdu wszystkim obcokrajowcom, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni byli w Europie lub Azji.

6:54

W Polsce mamy jak dotąd dwie ofiary koronawirusa - to pacjentka z Poznania i pacjent z Wrocławia. Obydwoje cierpieli na choroby współistniejące.

