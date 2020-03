Na świecie 170 tys. przypadków koronawirusa. Już 6,5 tys. zgonów

W niedzielę po raz pierwszy liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 poza Chinami była wyższa, niż w Chinach, centrum epidemii. Choć nadal to Chińczycy są najbardziej dotkniętym pandemią narodem (prawie 80,5 tys. zachorowań, niemal 3,2 tys. zgonów), to notuje się tam coraz mniej nowych infekcji.

Co innego w krajach Europy. W niedzielę we Włoszech po raz kolejny zanotowano rekord w liczbie zachorowań. Łącznie liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wynosi już 1809, potwierdzono też aż 25 tys. przypadków wirusa SARS-CoV-2.

36 zgonów zanotowano natomiast we Francji, co jest dwukrotnym przebiciem dotychczas najtragiczniejszego wyniku - 13 marca informowano o 18 ofiarach śmiertelnych. Łącznie w Europie zmarło już ponad 2,3 tys. chorych.

Na drugim miejscu na Starym Kontynencie, pod względem liczby ofiar śmiertelnych COVID-19, jest Hiszpania - do tej pory zanotowano tam 292 zgony. We Francji zmarło 127 osób a w Wielkiej Brytanii - 35.



Dwucyfrową liczbę zgonów w Europie potwierdziły także: Holandia (20), Szwajcaria (14) i Niemcy (11).

W poniedziałek o godzinie 8.00 rano Niemcy mają zamknąć granice z Francją, Austrią, Szwajcarią i Danią. Nadal będzie można wjechać do Niemiec z Polski. Tymczasem wjazd samochodem w odwrotną stronę zajmuje nawet kilka godzin. Bramą do kraju dla niezmotoryzowanych polskich turystów stały się Słubice.

Z badania firmy Market Side przeprowadzonego 13 marca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków wynika, że o wirusie słyszeli absolutnie wszyscy. Niestandardowa sytuacja wpływa też mocno na zachowania, które zmieniło 90 proc. Polaków. 3/4 badanych unika wychodzenia z domu oraz odwołuje spotkania. Ponad 60 proc. zrobiło większe zakupy, ale tylko 16 proc. mówi, że ma zgromadzone duże zapasy. Głównie na taki krok zdecydowali się młodsi badani, ci wieku ponad 65 lat bardzo rzadko podejmowali takie decyzje. Tylko co dziesiąty twierdzi, że nie zmienił żadnych ze swoich działań.

W reakcji na epidemię amerykański bank centralny obniżył w niedzielę wieczorem swoją główną stopę procentową o 1 pkt proc. i ogłosił, że przeznaczy 700 mld USD na skup obligacji. Tak zdecydowanie Fed nie łagodził polityki pieniężnej nawet w trakcie globalnego kryzysu finansowego z lat 2007/2008.

