Polska zamyka granice. Korki w Niemczech

Zamknięcie granic nie dotyczy również osób dojeżdżających do pracy za granicą – zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. „Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy, za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną” – informuje Kancelaria Premiera.

This browser does not support the iframe element.