Chiny uhonorowały lekarza, który ostrzegał przed wirusem

Li Wenliang zmarł w wyniku zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 7 lutego 2020 roku. W mediach społecznościowych Chińczycy ogłosili go bohaterem narodowym, a jego śmierć doprowadziła do ataków na władze za to, jak podeszły do problemu epidemii.

Poniżej dalsza część artykułu