UMCS w Lublinie odwołuje Drzwi Otwarte

O odwołanie imprez masowych zaapelował też wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Z Dnia Otwartego nie zrezygnował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Tam impreza trwa od godz. 10.

Jeszcze w lutym z powodu epidemii koronawirusa inna lubelska uczelnia, Uniwersytet Medyczny, zawiesiła do odwołania rekrutację na studia anglojęzyczne. Taki stan ma obowiązywać do kwietnia, gdy zapadnie decyzja co do dalszych działań.