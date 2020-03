Chopin być może bez udziału publiczności

Do tegorocznego konkursu zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów – ponad pięciuset młodych pianistów, o pięćdziesiąt osób więcej niż pięć lat temu. Komicja selekcyjna wybrała 164 osoby z 33 krajów, które między 17 a 28 kwietnia w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie staną do eliminacji.

Jak można było się spodziewać, w wyselekcjonowanej grupie dominują pianiści z Azji: Jest 43 przedstawicieli Chin, 31 – z Japonii, a także 16 – Korei Południowej. Wybrano także 18 Polaków, po kilka osób zakwalifikowało się z Francji, Włoch, Rosji i USA.

Nie tylko ta nadreprezentacja Azji zadecydowała, że organizatorzy zaplanowali nadzwyczajne środki ochrony. Eliminacje mają odbywać się pod stałym nadzorem służb medycznych, rozważany jest także wariant wykluczenia publiczności.

Warto zresztą przypomnieć, że dziesięć lat temu eliminacje także odbywały się w szczególnej sytuacji. W Polsce trwała wówczas żałoba narodowa po katastrofie smoleńskiej.

Jurorzy wybiorą teraz około 80 pianistów, którzy wezmą udział w Konkursie; ich nazwiska będą znane bezpośrednio po zakończeniu eliminacji.

Konkurs odbędzie w niezmienianym od lat terminie – między 3 a 23 października. Przewodniczącą międzynarodowego jury jest jak w ostatnich edycjach Katarzyna Popowa–Zydroń.

Bilety na wszystkie przesłuchania zostały już sprzedane. Konkurs będzie można za to śledzić przez Internet – na stronie www.chopin2020.pl, a także na oficjalnym kanale Konkursu w serwisie YouTube. Po raz pierwszy transmisje będą dostępne w jakości 4K oraz w technologii rzeczywistości wirtualnej (VR). Transmisje VR będą realizowane ze sceny, z pespektywy obejmującej pianistę oraz widownię. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przygotowuje ponadto dedykowaną Konkursowi aplikację mobilną (Chopin Competition) oraz aplikację przeznaczoną na smart TV. Aktualizowane na bieżąco informacje można już uzyskać na stronie www.chopin2020.pl.

Po raz pierwszy nowe technologie na taka skalę zastosowano pięć lat temu. Efekt przeszedł oczekiwania organizatorów. Transmisje on line śledzono w 196 krajach. W mediach społecznościowych zebrano pod nimi ponad 5 miliardów komentarzy, na samym You Tubie było ich 250 tys. Wpłynęło to niewątpliwie na niezwykłą popularność, zwycięzcy, Koreańczyka Song Jin-Cho, którego konkursowa płyta wydana przez Deutsche Grammophon w ciągu dwóch dni od premiery rozeszła się w nakładzie 20 tys, egzemplarzy, w ciągu tygodnia sprzedano już ponad 50 tysięcy albumów.