Minister zdrowia: Maseczki nie zabezpieczają przed koronawirusem

Pytany, gdzie był w tym roku na nartach, minister zdrowia odparł, że we Włoszech. Dodał, że gdy wrócił, to nie przebadał się i nie udał się na kwarantannę, tylko poszedł do pracy. - Kontrolowałem swój stan, aczkolwiek to był jeszcze czas, kiedy nie było tzw. czerwonej strefy we Włoszech - powiedział Łukasz Szumowski.

