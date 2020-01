Singapur zamyka granicę przed Chińczykami

Chiny są jednym z największych partnerów handlowych Singapuru. Singapur jest też modnym kierunkiem wyjazdów turystycznych dla Chińczyków. Tylko w listopadzie do Singapuru przybyło z Chin 248 tysięcy podróżnych. W całym 2018 roku Singapur odwiedziło 3,42 mln turystów z Chin.

Zakaz wjazdu na terytorium Singapuru z Chin zacznie obowiązywać w sobotę o 23:59.

Do piątku w Singapurze stwierdzono 13 przypadków koronawirusa z Wuhan. We wszystkich tych przypadkach chorzy przybyli do Singapuru z miasta, w którym wirus pojawił się po raz pierwszy w grudniu 2019 roku.

Jak dotąd w Chinach w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarło 213 osób. Liczba chorych zbliża się do 10 tysięcy.

WHO ogłosiła w czwartek, że koronawirus jest zagrożeniem dal zdrowia publicznego na świecie.

W środę Singapur ogłosił zakaz wjazdu na terytorium kraju podróżnych z prowincji Hubei, w której znajduje się miasto Wuhan.

Obywatele Singapuru, którzy obecnie przebywają w Chinach, mogą wrócić do ojczyzny, ale po powrocie zostaną poddani przymusowej, 14-dniowej kwarantannie.