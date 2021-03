Kim Dzong Un znów strzela. Salwa rakietowa na powitanie Bidena

Jednak do obecnych wystrzałów dochodzą nowe elementy polityczne: narastający konflikt Zachodu z Chinami i Rosją. Pekin już w zeszłym tygodniu sugerował Waszyngtonowi, że bez niego nie doga się z „Rocketmanem" (jak lidera komunistów nazywał Trump). Podobnie zachowuje się Moskwa. Jej politycy zaczęli radzić USA, by „zachowywały się bardziej przyjacielsko" w stosunku do Pjongjangu, który „przypomina o sobie". Ale sami Rosjanie zaczęli się niepokoić, czy aby północnokoreańskie pociski nie będą zagrożeniem dla ich własnego terytorium. – Ich poziom techniczny nie jest najwyższy, a co za tym idzie: celność – martwił się senator Władimir Dżabarow.