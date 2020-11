Korea Południowa zatrzymała na granicy zbiega z Północy

Mężczyznę zauważono po raz pierwszy o 19:26 czasu lokalnego we wtorek, gdy przekraczał zaporę z drutu kolczastego na granicy. Wówczas południowokoreańska armia miała rozpocząć akcję poszukiwawczą.

Mężczyznę znaleziono ok. 9:50 czasu lokalnego blisko wschodniego krańca Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ ) oddzielającej od siebie Koree - podało południowokoreańskie Połączone Kolegium Szefów Sztabów. Armia Korei Południowej podkreśla, że nie zauważyła żadnych podejrzanych ruchów północnokoreańskich wojsk.

Do incydentu doszło w czasie, gdy Korea Południowa wznowiła wycieczki do południowej części Strefy Zdemilitaryzowanej.

W 2018 roku żołnierz Korei Północnej zbiegł do Korei Południowej przez wschodnią część Strefy Zdemilitaryzowanej. W 2017 roku doszło do dramatycznej ucieczki innego żołnierza z Północy, któremu udało się przedostać na Południe, mimo że został ranny kiedy północnokoreańscy żołnierze otworzyli do niego ogień.