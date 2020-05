Pompeo: Przypadkowe strzały na granicy między Koreami

W niedzielę doszło do wymiany ognia na granicy między Koreą Południową a Północną, co zwiększyło napięcie między obiema Koreami dzień po tym jak północnokoreańskie media pokazały zdjęcia Kim Dzong Una odwiedzającego jedną z fabryk, co było pierwszym publicznym pojawieniem się przywódcy Korei Północnej od 11 kwietnia.

Poniżej dalsza część artykułu